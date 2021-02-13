Метель и снегопад продолжатся в Москве 13 февраля

Фото: «Вечерняя Москва»

В субботу, 13 февраля, погоду в столичном регионе будут определять атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду со снегом различной интенсивности и сильный ветер.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 15 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 12–17 метров в секунду и, как следствие, метель.

Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, содержание кислорода в приземном слое воздуха останется в пределах нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о небывало мощном снегопаде. По его прогнозу, сугробы вырастут до 60 сантиметров и останутся до конца февраля.

Читайте также: Утром субботы высота снежного покрова в Москве может стать рекордной