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Новейшие украинские самолеты исключили из государственного реестра
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новейшие украинские самолеты исключили из государственного реестра

Анастасия Волоснова

В мире

Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 получили запрет на полеты. На портале Государственной авиационной службы страны был опубликован приказ, согласно которому самолеты исключили из реестра гражданских воздушных судов.

Отмечается, что решение об исключении было принято из-за отсутствия необходимых сертификатов. Самолеты не имели подтверждения летной годности в течение двух лет, говорится в документе. В этот период Госавиаслужба не контролировала полеты Ан-132D и Ан-178, поэтому не могла знать о качестве эксплуатации воздушных судов.

Всего в государственном реестре представлены 50 самолетов и вертолетов разных категорий.

Исключенные из списка воздушные суда Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов». Предприятие было создано на Украине в 2005 году.

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