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Центральному архиву Росгвардии исполнилось 60 лет
Фото: rosgvard.ru

Центральному архиву Росгвардии исполнилось 60 лет

Кирилл Николаев

Общество

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов Центрального архива Росгвардии с юбилеем. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, Центральный архив Росгвардии хранит уникальные документальные материалы о различных этапах становления и развития войск национальной гвардии. Он отметил, что архивная работа — это скрупулезный и кропотливый труд, который требует высокой степени ответственности, профессионализма и внимания.

За прошедшие десятилетия усилиями сотрудников архива была создана эффективная система комплектования, учета, хранения и использования документов. Золотов пожелал личному составу и ветеранам Центрального архива Росгвардии здоровья, счастья и благополучия.

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