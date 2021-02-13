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Мосгорнаследие запустило виртуальные экскурсии через чат-бот в Telegram-канале
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мосгорнаследие запустило виртуальные экскурсии через чат-бот в Telegram-канале

Анастасия Волоснова

Город

Мосгорнаследие запустило виртуальные экскурсии по проекту «Прогулки со Львом-хранителем», которые можно совершить через чат-бот в Telegram-канале ведомства.

Первая прогулка будет посвящена Дню всех влюбленных, 14 февраля. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в ведомстве давно предлагают москвичам совершать VR-прогулки, посещать краеведческие квесты, YouTube-экскурсии, фототуры и другие мероприятия.

— Чат-бот в «Телеграме» ― это еще один прекрасный актуальный канал общения с горожанами, которым интересны прогулки по исторической Москве. Сообщения в нашем чате сопровождаются современными и архивными фотоматериалами. Это делает маршрут увлекательнее и помогает увидеть, как менялся город, ― приводит официальный сайт мэра Москвы слова Емельянова.

Во время прогулки ко Дню всех влюбленных москвичи узнают интересные факты о столичных достопримечательностях. Они пройдут мимо граффити на Пятницкой улице, памятника-фонтана «Адам и Ева» и храма во имя священномученика Климента Папы Римского. Участники проекта также узнают о доме-музее А. Н. Островского, Малом театре и других архитектурных объектах.

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