В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился с письмом к главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко, в котором призвал ввести акцизы на сахаросодержащие напитки.

В обращении депутат отметил, что специальные налоги на такие напитки в некоторых странах применяют как механизм, направленный на снижение потребления сахара.

— Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора, — передает текст письма RT.

Также Иван Сухарев предложил увеличить степень информирования россиян об опасности потребления сахаросодержащей продукции. По его словам, граждане должны понимать, что подобные продукты способствуют возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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