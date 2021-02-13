Галкин рассказал, на что никогда не жалел денег во время жизни с Пугачевой

Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал, на что никогда не жалел денег за время брака с певицей Аллой Пугачевой. Речь идет об образовании их детей Лизы и Гарри.

По словам телеведущего, семилетние ребята уже разговаривают на нескольких языках, занимаются музыкой и учатся в одной из лучших школ Москвы.

— Важно с первых лет жизни вкладываться в наследников, чтобы потом их ждало большое будущее, — пояснил Галкин.

Юморист отметил, что на данный момент именно он является главной опорой семьи. Он продолжает работать на телевидении и давать концерты для того, чтобы обеспечивать семью всем необходимым.

Все свободное время Галкин старается проводить с детьми. Он также старается приучать ребят к труду, рассказал телеведущий на передаче «Вечерний Ургант».

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