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«Весьма нелепо»: в Крыму ответили Турции на планы добраться до юга России
Фото: pixabay.com / David Mark

«Весьма нелепо»: в Крыму ответили Турции на планы добраться до юга России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Показанная на турецком канале карта с прогнозом расширения влияния Анкары на юг России выглядит нелепо, Турции следует оставить мечты о российской территории. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее турецкий телеканал TGRT1 показал карту, на которой был продемонстрирован прогноз расширения влияния Турции. По данным канала, к 2050 году в состав Турции якобы могут войти государства Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, в частности Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа.

— Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов, — отметил Гемпель.

Он пояснил, что Турция уже присматривалась к Крыму еще когда полуостров находился в составе Украины. Однако теперь, заявил глава комитета, Крым является законной частью России, а с ней подобные «закулисные игры» не будут иметь никакого эффекта, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Российские политики отреагировали на карту с «турецкими» Крымом и Кубанью

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