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Для москвичей подготовили онлайн-экскурсию, посвященную роману «Война и мир»
Кадр из фильма «Война и мир» / 1965–1967

Для москвичей подготовили онлайн-экскурсию, посвященную роману «Война и мир»

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию, посвященную роману Льва Толстого «Война и мир». Ее подготовил Толстовский центр и выложил на платформу #Москвастобой.

Участники видеотура «Война и мир С. Ф. Бондарчука» смогут ознакомиться с первой публикацией романа Толстого, увидеть его переписку, а также уникальные иллюстрации к произведению.

Кроме того, зрителям расскажут об экранизации романа. Участники узнают об истории создания картины, работе актеров и режиссера фильма Сергея Бондарчука. Специалисты объяснят, как удалось сохранить атмосферу книги в кино, которое создали почти спустя сто лет после публикации романа.

На экскурсии представят эксклюзивные фотографии актрис, раскадровки и эскизы. Также москвичам покажут работу костюмеров по созданию образа Наполеона и Багратиона. Участники экскурсии узнают о тайнах создания сцен боевых действий и о многих других закулисных фактах.

Данная экранизация была признана во всем мире и в 1969 году получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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актерэкскурсия«Война и мир»
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