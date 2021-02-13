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Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга
Фото: instagram.com/larrykingnow

Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга

Виктория Родимкина

Звезды

Американский журнал People раскрыл подробности завещания знаменитого телеведущего Ларри Кинга, который скончался 23 января на 88-м году жизни.

Уточняется, что документ датируется 17 октября 2019 года. Завещание было составлено через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик.

Ларри Кинг пожелал, чтобы все его имущество, которое было оценено в два миллиона долларов, досталось его детям — сыновьям Энди, Ларри-младшему, Кэннону и Ченсу, а также дочери Чайе.

Так как Энди и Чайя скончались еще при жизни отца, наследство поровну поделят между оставшимися тремя сыновьями.

Напомним, Ларри Кинг стал популярен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир в период с 1985 по 2010 год. За 25 лет работы телеведущий взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других звезд.

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