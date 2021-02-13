Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню всех влюбленных

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителям столицы рассказали, как можно провести День всех влюбленных. Так, москвичи смогут увидеть праздничные программы в столичных парках, музеях и на ВДНХ.

Комитет по туризму города Москвы предлагает горожанам рассказать о любимом месте в столице. Опубликовать свои снимки и истории необходимо с хештегом #ВлюбленныевМоскву. Победители получат в качестве подарка экскурсии по столичным достопримечательностям.

Подарки также будут разыгрывать среди пар, которые решили устроить свидание на катке. Им нужно будет выложить совместную фотографию на льду и отметить аккаунт любимого парка. В акции принимают участие парк «Фили», парк 50-летия Октября, сад «Эрмитаж» и другие площадки.

Праздничные концерты и мероприятия проведут на катке в Таганском парке, в Парке Горького, парке «Сокольники». Устроить интересное свидание москвичи смогут и в более интеллектуальной среде: в автомузее «Моторы октября» и в Дарвиновском музее пройдут интересные романтические акции. Также развлечься можно в сети кинотеатров «Москино».

Семейный отдых в День всех влюбленных можно провести на бесплатных тематических лекциях «Любовь в Мировом океане» в «Москвариуме». Также для детей и их родителей пройдут мастер-классы в парке «Фили», в «Парке ремесел», на «Городской ферме» на ВДНХ. Онлайн-занятия по изготовлению украшений и аксессуаров проведут также многие столичные парки в своих социальных сетях.

Для одиноких людей была запущена акция «Park dating — любовь с первого парка» на столичных катках. Администратор выдаст всем гостям специальные наклейки, по которым можно будет отыскать свою вторую половинку. Пообщаться можно будет также в культурном центре «Вдохновение» в формате speed dating.

Экскурсии и концерты пройдут в Нескучном саду, музее-заповеднике «Царицыно» и на ВДНХ. С полным списком и расписанием мероприятий можно будет ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Мягкие игрушки, рамка для фото: что еще не надо дарить в День святого Валентина