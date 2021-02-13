Россиянина задержали в Белоруссии за подпольное изготовление протестной атрибутики

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В Белоруссии милиция задержала россиянина за подпольное изготовление протестной атрибутики. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова в субботу, 13 февраля.

По ее словам, правоохранители изъяли свыше 100 единиц незаконной продукции и компьютерную технику, а также задержали двух подозреваемых в организации незаконной деятельности.

— Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Белоруссии ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии, — написала Чемоданова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что подозреваемые штамповали бело-красно-белые флаги, маски, растяжки, наклейки и прочую запрещенную атрибутику. Дается правовая оценка их действиям, добавила пресс-секретарь ведомства.

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