Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

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Социальная сеть Twitter ограничила доступ к официальному аккаунту российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом заявил глава делегации, дипломат Константин Гаврилов в субботу, 13 февраля.

— В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? — написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что блокировка официальных аккаунтов в соцсетях, которые отражают принципиальную позицию какой-либо страны является цензурой. Гаврилов добавил, что на время блокировки аккаунта делегации вся информация будет появляться на его странице.

Blocking official accounts presenting the official principled position of one or another country is a naked censorship. @TwitterSupport, don't you remember what Voltaire claimed? "I DISAPPROVE OF WHAT YOU SAY, BUT I WOULD DEFEND TO THE DEATH YOUR RIGHT TO SAY IT". @mfa_russia https://t.co/kXx7JtTlHb — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

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