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Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
Фото: Pexels

Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к официальному аккаунту российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом заявил глава делегации, дипломат Константин Гаврилов в субботу, 13 февраля.

— В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? — написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что блокировка официальных аккаунтов в соцсетях, которые отражают принципиальную позицию какой-либо страны является цензурой. Гаврилов добавил, что на время блокировки аккаунта делегации вся информация будет появляться на его странице.

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