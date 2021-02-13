Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Крыму ответили на обвинения США «на их языке»
Фото: Минобороны РФ

В Крыму ответили на обвинения США «на их языке»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

США, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, должны освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американских военнослужащих из разных стран мира. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Ранее политический координатор американского постпредства при ООН Родни Хантер заявил, что США никогда не признают Крым российским и не отменят свои санкции в отношении Москвы.

Сопредседатель ассамблеи заявил, что хочется ответить Америке «на их языке».

— Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения, — заявил Роман Чегринец.

Он отметил, что Америке придется осознать конец «однополярного мира». В отношении американцев давно нужно было ввести более жесткие контрсанкции, добавил Чегринец. Он призвал перестать спускать оскорбления в адрес Крыма и России, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: «Весьма нелепо»: в Крыму ответили Турции на планы добраться до юга России

КрымсанкцииСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте