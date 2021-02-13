В Крыму ответили на обвинения США «на их языке»

Фото: Минобороны РФ

США, прежде чем выдвигать какие-либо условия России, должны освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американских военнослужащих из разных стран мира. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Ранее политический координатор американского постпредства при ООН Родни Хантер заявил, что США никогда не признают Крым российским и не отменят свои санкции в отношении Москвы.

Сопредседатель ассамблеи заявил, что хочется ответить Америке «на их языке».

— Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения, — заявил Роман Чегринец.

Он отметил, что Америке придется осознать конец «однополярного мира». В отношении американцев давно нужно было ввести более жесткие контрсанкции, добавил Чегринец. Он призвал перестать спускать оскорбления в адрес Крыма и России, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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