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Землетрясение до семи баллов произошло около Еревана
Фото: pixabay.com

Землетрясение до семи баллов произошло около Еревана

Виктория Родимкина

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,7 и силой в эпицентре до 7 баллов произошло около Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении в субботу, 13 февраля.

— Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в 8 километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что очаг землетрясения находится на глубине 10 километров, сила подземных толчков составила 6-7 баллов. В самой столице Армении землетрясение ощущалось примерно на уровне 5-6 баллов. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что землетрясение не привело к разрушениям. Однако, уточнил премьер, один человек получил легкие травмы, а у одного здания зафиксировали повреждения.

— Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился близ села Паракар Армавирской области, — написал Никол Пашинян в соцсети Facebook.

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