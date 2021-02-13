Народный календарь. Как узнать имя будущего мужа в День всех влюбленных, 14 февраля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Воскресенье, 14 февраля, получило в народном календаре название Трифонов день, также его называют Трифон-мышегон и Трифон-перезимник. Православная церковь почитает в эту дату память мученика Трифона.

В этот день девицы гадали по птицам о том, каким будет их будущий супруг. Так, если увидеть 14 февраля пару синиц — суженый будет молод и весел. Пара ворон означает супруга старше девушки, отличающегося строгим характером. А пара сорок говорит о легкомысленном и болтливом суженом.

Девушки 14 февраля молились святому Трифону о хороших женихах, так как февраль — пора свадеб. Кроме того, дата совпадает с католическим Днем святого Валентина, или Днем всех влюбленных.

Один из самых популярных ритуалов в праздник — написать имена на бумажку и сложить под подушку. Утром необходимо вытянуть первую попавшуюся — на ней будет написано имя второй половинки.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как узнать имя будущего мужа в День всех влюбленных, 14 февраля

Приметы погоды обещали позднюю весну при большом количестве звезд на небе. Падающая звезда говорит о теплой весне. Кроме того, погода на Трифона указывают на то, какой будет погода в следующие 30 дней. Если в этот день тепло, то и ближайший месяц будет теплым.

Помимо Дня святого Валентина 14 февраля также известно как дата, когда в России был введен григорианский календарь. Это произошло в 1918 году. Интересный факт: в нашей стране в период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не было ни одного события, так как этих дней в календаре просто нет.

Также 14 февраля 2005 года был создан сервис YouTube, впоследствии завоевавший огромную популярность во всем мире. Сейчас на нем можно найти как забавные видео с животными, так и профессионально снятые ролики на разные темы.

В этот день родились польская и советская певица Анна Герман, российский юморист Гарик Мартиросян, певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева, а также народный артист РФ Николай Еременко-младший.

Именины отмечают Тимофей, Давид, Петр, Гавриил, Василий и Николай.

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