Гендиректор Москонцерта Александр Беленький скончался на 76-м году жизни

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Генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры РФ Александр Беленький скончался в столице в возрасте 75 лет. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Москонцерта.

Уточняется, что на данный момент дата и место захоронения неизвестны, передает ТАСС.

Александр Беленький начал свой путь в качестве звукорежиссера, потом начальника административно-хозяйственного отдела, заместителя директора, а с 2001 года он возглавлял Москонцерт.