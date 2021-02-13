Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.
В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, продолжающихся больше минуты, падала техника, мебель, а также сработала аварийная система отключения газа. На данный момент подземные толчки прекратились, но специалисты предупреждают о возможности афтершоков.
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