Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов
Олег Власов / Фото: Яков Берлинер/РИА Новости

Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Юлия Ямпольская

Общество

Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов скончался на 86-м году жизни. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

По его словам, Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье Власова. Ирина, дочь олимпийского чемпиона, рассказала, что кончина спортсмена стала огромным ударом для его близких. Кишкин добавил, что покойный ничем не болел в последнее время.

— Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее, — цитирует его ТАСС.

На счету Юрия Власова серебро олимпийских игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира, а также шесть побед на континентальных первенствах. Он устанавливал мировые рекорды несколько раз в карьере.

смертьолимпийский чемпионумер спортсмен
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте