Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Олег Власов / Фото: Яков Берлинер/РИА Новости

Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов скончался на 86-м году жизни. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

По его словам, Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье Власова. Ирина, дочь олимпийского чемпиона, рассказала, что кончина спортсмена стала огромным ударом для его близких. Кишкин добавил, что покойный ничем не болел в последнее время.

— Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее, — цитирует его ТАСС.

На счету Юрия Власова серебро олимпийских игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира, а также шесть побед на континентальных первенствах. Он устанавливал мировые рекорды несколько раз в карьере.