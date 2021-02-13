Скончался актер сериала «След» Олег Валкман

Фото: instagram.com/oleg_valkman_fun/

Актер Олег Валкман, который сыграл патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», скончался на 53-м году жизни. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщила его представитель Алена.

Она рассказала, что артисту стало плохо, после чего ему вызвали скорую. Дату и место прощания с актером назначат позже, передает телеканал РЕН ТВ.

Точная причина смерти на данный момент неизвестна. По некоторым данным, Валкман в последнее время не снимался в кино из-за проблем со здоровьем.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Он сыграл в таких сериалах, как «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и в других кинопроектах.