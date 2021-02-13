«Желание покинуло чат»: Варнава рассказала, почему не любит снежную погоду

Фото: Youtube.com / вМесте

Резидент Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала поклонникам, как отреагировала на сильный снегопад в столице. Пост об этом появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам артистки, она пребывает в «тихом шоке».

— Машины буквально откапывают после долгих поисков и распознаваний, дороги занесло метровыми осадками, снег «ютится» в подъездах, — отметила Варнава.

Она также добавила, что в такую погоду курьеры не могут вовремя доставить заказы, а такси — доехать до места назначения. Кроме того, из-за сильного ветра у нее отпадает желание просто выйти из дома.

— Желание выйти из дома в эти выходные когда-либо покинуло чат, — заключила артистка.

Читайте также: «Роскошная»: Варнава в черном платье с разрезом продемонстрировала стройные ноги