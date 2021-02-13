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«Наше счастье!»: экс-супруга Григорьева-Апполонова родила четвертого сына
/ Фото: instagram.com/m.a.s.h.a._z /

«Наше счастье!»: экс-супруга Григорьева-Апполонова родила четвертого сына

Юлия Ямпольская

Звезды

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила четвертого сына. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Уточняется, что ребенок родился в столичном госпитале «Лапино». Супруга баскетболиста Андрея Зубкова поделилась кадрами малыша и раскрыла имя сына — его назвали Михаилом.

— Добро пожаловать в этот мир, наше счастье! — написала девушка.

Напомним, Григорьев-Апполонов и Мария прожили в браке 16 лет. В 2019 году она вновь вышла замуж — за 29-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. В январе 2020-го у пары родился малыш, мальчика назвали Александром. Также у Марии есть еще два сына от брака с Григорьевым-Апполоновым — Иван и Артемий.

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