Движение в центре Москвы временно ограничат из-за вывоза снега

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Россия, Москва, Безымянный переулок Карта всех событий

Движение в центре города ограничат с 23:00 из-за оперативного вывоза снега. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что движение будет затруднено по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулка.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 14 февраля, возможны временные ограничения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном, 1-м Котельническом, Крапивенском, Крестовоздвиженском и других переулках.

Жителей столицы призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

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