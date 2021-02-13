Движение в Армянском переулке частично перекрыли для вывоза снега
Россия, Москва, Армянский переулок Карта всех событий
Движение в Армянском переулке ограничили для оперативного вывоза снега. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал городского хозяйства Москвы.
В ведомстве горожан призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб в столице.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве убрали свыше 30 тысяч квадратных метров снега с парковых путей депо. Кроме того, в уборке снега задействовали более трех тысяч человек.
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