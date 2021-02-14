Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции в России

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции протеста стали следствием того, что противоборствующие силы воспользовались ситуацией.

Глава государства отметил, что в сложившихся на фоне пандемии коронавирусной инфекции условиях «возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».

Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы, подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с редакторами российских средств массовой информации, кадры которой появились в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 23 и 31 января в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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