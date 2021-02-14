Движение на участке МКАД ограничили из-за аварии

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на 38-м километре Московской кольцевой автодороги временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает столичный департамент транспорта.

Как уточняет ведомство, произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительным сведениям, пострадал один человек.

В связи с этим на внешней стороне 38-го километра МКАД в районе улицы Павла Фитина перекрыты четыре полосы, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

Читайте также: Водителей предупредили о перекрытии съезда с Липецкой улицы на МКАД