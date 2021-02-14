Водителей предупредили о перекрытии съезда с Липецкой улицы на МКАД

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Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Движение автотранспорта на съезде с Липецкой улицы на Московскую кольцевую автодорогу перекрыто. Об этом в ночь на воскресенье, 14 февраля, сообщает столичный департамент транспорта.

Съезд с улицы Липецкая на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе полностью перекрыт грузовиками, уточняется в официальном Telegram-канале дептранса.

Ранее жителей столицы призвали отказаться от поездок на автомобилях: из-за снегопада на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Движение по МКАД периодически перекрывается для прохода уборочной техники.

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