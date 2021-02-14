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В Роструде напомнили, когда в течение 2021 года россиян ожидают длинные выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Роструде напомнили, когда в течение 2021 года россиян ожидают длинные выходные

Анастасия Чанцева

Общество

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 15 по 20 февраля, но потом будет три выходных. Об этом напомнили в Роструде.

Выходные начнутся 21 февраля и продлятся до 23 февраля включительно, потом будет всего три рабочих дня — с 24 по 26 февраля.

Следующие продолжительные выходные ждут россиян в марте. Международный женский день, отмечаемый 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней.

Кроме того, первые две рабочие недели мая будут также четырехдневными. Летом будет одна сокращенная неделя, так как выходной в честь Дня России, 12 июня, перенесут на понедельник, 14 июня.

В начале ноября россияне будут работать всего три дня, а отдыхать с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства, сообщается на сайте Роструда.

Читайте также: «Самые дорогие дни»: в какие месяцы выгодно идти в отпуск в 2021 году

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