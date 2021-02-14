Сергей Собянин рассказал об увеличении устойчивости тепловых и энергетических систем Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Устойчивость всех тепловых и энергетических систем в городе увеличилась на 5–15 процентов благодаря модернизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 14 февраля.

— Очень важно, чтобы вся инфраструктура работала как часы — и газовое хозяйство, и тепловое, и энергетическое, и электрическое. Для этого надо вкладывать постоянно деньги и ресурсы, чтобы этот огромный комплекс работал надлежащим образом. За последние годы все сегменты стали моложе, стали надежнее. От 5 до 15 процентов повысилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем, — сообщил глава города в интервью телеканалу «Россия 1».

Столичный мэр также отметил, что такие успехи являются итогом грандиозной работы, которая продолжается по сей день.

Ранее заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в системе теплоснабжения Москвы активно внедряются новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы. По его словам, на данный момент столичная система теплоснабжения является одной из самых мощных в мире. Она включает в себя более 16,6 тысячи километров тепловых сетей, а также 24 насосно-перекачивающие станции. Все эти объекты работают слаженно круглые сутки, чтобы в домах горожан всегда были тепло и горячая вода.

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