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Три тысячи жителей Ростова Великого остались без отопления
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Три тысячи жителей Ростова Великого остались без отопления

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Ярославской области три тысячи человек остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, в Ростове Великом. У жителей города отключили отопление и горячую воду. Температура в квартирах опустилась до 10–12 градусов, отметили в пресс-службе. Уточняется, что на улице температура воздуха составляет минус 13 градусов.

Коммунальные службы города были мобилизованы для устранения последствий аварии. Для горожан откроют временные пункты пребывания, уточнили в пресс-службе.

Работы по восстановлению отопления планируют закончить к 19:00 воскресенья, 14 февраля, сообщает Интерфакс.

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ОтоплениеЯрославльпонижение температуры
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