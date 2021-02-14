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Завершены испытания российской системы предупреждения ракетного нападения
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Завершены испытания российской системы предупреждения ракетного нападения

Никита Абрамов

Армия
гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел»

В России завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» и генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

— Самое главное, что нам предстояло (и на сегодня мы эту задачу решили) — на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена, — рассказал Боев в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, появление модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж» позволило военным осуществить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении, а также обеспечить покрытие потенциально опасных для России направлений.

В дальнейшем планируется приступить к созданию сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

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