Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 15 февраля, Православная церковь отмечает один из самых важных христианских праздников — Сретение Господне. Он был установлен в память о том, что Иосиф Обручник и Дева Мария на сороковой день от Рождества Христова пришли в Иерусалимский храм, чтобы принести Господу благодарственную жертву за первенца.

На Руси этот день издавна считался первой встречей весны.

Важно, что в Сретение запрещены любые работы. Исключение составляют дела, которые служат людям во благо. Зарабатывание денег 15 февраля считается греховным.

В этот день принято было носить воду, топить баню и колоть дрова. Мыться рекомендовалось накануне, чтобы встретить важную дату чистыми телом и душой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать в Сретение, 15 февраля

Приметы погоды гласили, что погода в Сретение определяет погоду на всю весну. Капель в этот день сулила урожай пшеницы, а ветреная погода — урожай фруктов. Тихая и солнечная погода считалась признаком хорошего урожая льна.

15 февраля празднуют День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Он был установлен в 2011 году. Дата призвана напомнить о подвигах советских воинов в Афганистане, откуда 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск.

В этот день родились итальянский ученый Галилео Галилей, Герой Советского Союза Муса Джалиль, Герой России Владимир Шаманов и российский промышленник Савва Морозов.

Именины отмечает Василий.

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