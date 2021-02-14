Россия планирует провести с Ираном военно-морские учения в Индийском океане

Фото: пресс-служба Совфеда

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения по обеспечению безопасности в Индийском океан. Об этом рассказал глава штаба армии Ирана контр-адмирала Хабибулла Саяри.

По его словам, маневры с Россией смогут показать, что иранские военно-морские силы вышли на уровень морских держав.

— Заместитель командующего армии по координации контр-адмирал Хабибулла Саяри в воскресенье сказал, что иранские и российские военно-морские силы собираются провести их вторые совместные маневры в водах к югу от Ирана, — приводит РИА Новости сообщение агентства «Тасним».

Отмечается, что целью учений является возможность обеспечить безопасность в северной части Индийского океана.

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