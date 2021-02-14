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Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с Японией, не противореча конституции
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с Японией, не противореча конституции

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с Японией в рамках Конституции РФ. Об этом он рассказал в воскресенье, 14 февраля, на встрече с главными редакторами СМИ.

— Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Речь идет об одной из поправок к Конституции России, которая запрещает отчуждение территорий страны.

Также президент России посоветовал журналистам задавать дальнейшие вопросы касательно отношений с Японией министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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РоссияВладимир ПутинЯпония
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