Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с Японией, не противореча конституции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с Японией в рамках Конституции РФ. Об этом он рассказал в воскресенье, 14 февраля, на встрече с главными редакторами СМИ.

— Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Речь идет об одной из поправок к Конституции России, которая запрещает отчуждение территорий страны.

Также президент России посоветовал журналистам задавать дальнейшие вопросы касательно отношений с Японией министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Читайте также: Путин объяснил политику сдерживания России со стороны других государств