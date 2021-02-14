Владимир Путин объяснил политику сдерживания России со стороны других государств
Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной политики сдерживания России со стороны ряда других государств стало раздражение от достижений нашей страны.
В числе достижений России глава государства назвал разработку вакцины от коронавирусной инфекции, а также достижения в экономике.
— Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания, — отметил российский лидер.
Владимир Путин также указал на рост влияния России на постсоветском пространстве, что вызывает беспокойство других государств.
— Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать, — отметил президент РФ в ходе встречи с редакторами российских средств массовой информации, кадры которой появились в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Владимир Путин приветствовал решение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он также предложил членам Совбеза поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений.
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