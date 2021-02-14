Владимир Путин объяснил политику сдерживания России со стороны других государств

Фото: youtube.com /Россия 24

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной политики сдерживания России со стороны ряда других государств стало раздражение от достижений нашей страны.

В числе достижений России глава государства назвал разработку вакцины от коронавирусной инфекции, а также достижения в экономике.

— Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания, — отметил российский лидер.

Владимир Путин также указал на рост влияния России на постсоветском пространстве, что вызывает беспокойство других государств.

— Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать, — отметил президент РФ в ходе встречи с редакторами российских средств массовой информации, кадры которой появились в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Владимир Путин приветствовал решение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он также предложил членам Совбеза поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений.

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