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Сборная России по хоккею обыграла чехов и досрочно стала победителем Евротура
Фото:Федерация хоккея России, «ВКонтакте»

Сборная России по хоккею обыграла чехов и досрочно стала победителем Евротура

Анастасия Волоснова

Спорт

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв команду Чехии. Матч прошел в Мальме в рамках Шведских игр.

Встреча команд России и Чехии закончилась со счетом 7:4. В составе сборной России шайбы на счету Захара Бардакова (8-я минута), Павла Красковского (38-я), Николая Коваленко (49-я), Даниила Мисюля (53-я), Василия Подколзина (55-я), Владимира Бутузова (58-я) и Никиты Чибрикова (58-я).

В составе чехов шайбы забросили Михаэль Шпачек (на 17-й минуте), Якуб Флек (на 30-й) и Давид Томашек (на 60-й).

Эта победа стала девятой подряд для сборной России в рамках Евротура, заключительный этап которого пройдет в Чехии в мае.

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