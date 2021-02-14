Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на Марсе
Фото: https://pixabay.com/

Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на Марсе

Анастасия Волоснова

Наука

Камера на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 сделала снимок марсианского кратера, сообщает официальный сайт Роскосмоса.

Фотография была сделана 19 октября 2020 года. Уточняется, в камере CaSSIS есть цветные фильтры, которые позволяют увидеть яркие минералы юго-восточной стены малого кратера на Марсе. Диаметр кратера составляет порядка 12 километров. На снимке видна область площадью пять на десять километров.

Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на МарсеФото: Пресс-служба Роскосмоса

По данным Роскосмоса, светлая часть на снимке обозначает выход коренных пород. Предполагается, что они могут содержать древние глинистые минералы. Песчаные отложения в кратере создают «рябь», которая хорошо видна на снимке. Рыжий окрас территории означает наличие оксидов железа.

Проект ExoMars был организован Госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством. В рамках программы состоялось две миссии: в 2016 и 2018 году. Проект посвящен отслеживанию атмосферы на рабочей орбите около Марса.

Читайте также: Роскосмос подпишет с Китаем меморандум о создании лунной станции

КосмосРоскосмосМарс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте