Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на Марсе
Камера на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 сделала снимок марсианского кратера, сообщает официальный сайт Роскосмоса.
Фотография была сделана 19 октября 2020 года. Уточняется, в камере CaSSIS есть цветные фильтры, которые позволяют увидеть яркие минералы юго-восточной стены малого кратера на Марсе. Диаметр кратера составляет порядка 12 километров. На снимке видна область площадью пять на десять километров.
По данным Роскосмоса, светлая часть на снимке обозначает выход коренных пород. Предполагается, что они могут содержать древние глинистые минералы. Песчаные отложения в кратере создают «рябь», которая хорошо видна на снимке. Рыжий окрас территории означает наличие оксидов железа.
Проект ExoMars был организован Госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством. В рамках программы состоялось две миссии: в 2016 и 2018 году. Проект посвящен отслеживанию атмосферы на рабочей орбите около Марса.
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