Роскосмос опубликовал цветной снимок кратера на Марсе

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Камера на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 сделала снимок марсианского кратера, сообщает официальный сайт Роскосмоса.

Фотография была сделана 19 октября 2020 года. Уточняется, в камере CaSSIS есть цветные фильтры, которые позволяют увидеть яркие минералы юго-восточной стены малого кратера на Марсе. Диаметр кратера составляет порядка 12 километров. На снимке видна область площадью пять на десять километров.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

По данным Роскосмоса, светлая часть на снимке обозначает выход коренных пород. Предполагается, что они могут содержать древние глинистые минералы. Песчаные отложения в кратере создают «рябь», которая хорошо видна на снимке. Рыжий окрас территории означает наличие оксидов железа.

Проект ExoMars был организован Госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством. В рамках программы состоялось две миссии: в 2016 и 2018 году. Проект посвящен отслеживанию атмосферы на рабочей орбите около Марса.

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