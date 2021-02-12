Роскосмос подпишет с Китаем меморандум о создании лунной станции

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Роскосмос подпишет с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Данное распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 12 февраля.

Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, правительство РФ принимает предложение Роскосмоса о сотрудничестве с Китаем в области создания Международной научной лунной станции. Также Роскосмосу разрешено вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее в Роскосмосе заявили, что проведут многомесячный эксперимент по имитации полета на Луну. При этом Дмитрий Рогозин сообщил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он отреагировал на сообщения о возможном сотрудничестве Пентагона с американскими организациями в области освоения космоса

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