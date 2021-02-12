Роскосмос выбрал место приземления космонавтов после полета на Луну

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Российский пилотируемый корабль «Орел» после полетов на околоземную орбиту и Луну приземлится в районе города Оренбург. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Роскосмоса) Алексей Богомолов.

Первый полет пилотируемого корабля «Орел» намечен на 2025 год. Пуск аппарата запланирован с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роскосмосе заявили, что проведут многомесячный эксперимент по имитации полета на Луну. При этом Дмитрий Рогозин сообщил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он отреагировал на сообщения о возможном сотрудничестве Пентагона с американскими организациями в области освоения космоса.

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