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Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию по единственному селу в пределах МКАД
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию по единственному селу в пределах МКАД

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино, Троице-Лыково Карта всех событий

В Москве пройдет бесплатная экскурсия по селу Троице-Лыково. Об этом рассказала пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа столицы со ссылкой на пресс-службу Централизованной библиотечной системы округа.

Отмечается, что Троице-Лыково является единственным селом в пределах МКАД. Экскурсия по его территории пройдет 20 февраля в 13:00. Сбор всех желающих проведут на входе в усадьбу Троице-Лыково.

— 20 февраля в рамках проекта #ПрочтиРайон библиотеки округа приглашают на бесплатные экскурсии по единственному московскому селу в пределах МКАД — Троице-Лыкову, — отметили в пресс-службе.

Участникам экскурсии расскажут о местной архитектуре. Специалисты объяснят особенности строительства храмов Живоначальной Троицы, Успения Пресвятой Богородицы, а также раскроют имена выдающихся личностей, которые связаны с усадьбой в Троице-Лыкове.

Кроме того, 20 февраля в 14:00 на территории села проведут экскурсию, посвященную деятельности Александра Солженицына. Писатель жил в Троице-Лыкове с середины 1990-х годов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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