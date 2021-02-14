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Гвинее грозит эпидемия Эболы из-за семи подтвержденных случаев заражения вирусом
Фото: MCT

Гвинее грозит эпидемия Эболы из-за семи подтвержденных случаев заражения вирусом

Анастасия Волоснова

В мире

В Гвинее подтвердили семь случаев заражения вирусом Эбола, из-за чего стране грозит эпидемия. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта.

Отмечается, что среди семи зараженных в Гвинее были зафиксированы три летальных исхода. Сакобу Кейт заявил о наличии вируса в государстве после экстренного обсуждения проблемы в столице страны.

— Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердила наличие вируса Эбола, — отметил Кейт.

По его словам, первый человек скончался от вируса возле границы с Либерией, на юго-востоке страны. Похороны умершего прошли 1 февраля. После церемонии у части присутствующих выявили наличие геморрагической лихорадки Эбола. У пациентов наблюдалась тошнота, диарея, жар, кровотечения и другие симптомы болезни.

Всемирная организация здравоохранения общается с производителями вакцин от Эболы и готовится оказать скорейшую помощь Гвинее. Об этом рассказал представитель ВОЗ Альфред Джордж Ки-Зербо, сообщает Интерфакс.

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