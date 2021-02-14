Первую партию вакцины «Спутник V» поставят в Мексику через неделю

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

На следующих выходных в Мексику планируют доставить первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Информацию о сообщении главы государства передало в воскресенье, 14 февраля, агентство Bloomberg.

Отмечается, что Мексика стала первой страной в Северной Америке , которая одобрила и зарегистрировала «Спутник V». На территории государства не проводили дополнительные исследования российской вакцины. Ее регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

Ранее о поставке доз вакцины «Спутник V» рассказывал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что между Мексикой и Россией был заключен договор на поставку 24 миллионов препарата.

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