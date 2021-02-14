Мишустин запланировал встречу с руководством Совфеда на 24 февраля
Глава правительства России Михаил Мишустин запланировал встречу с руководством Совета Федерации на 24 февраля. Ее планируют провести в здании Совфеда. Об этом рассказал председатель регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
Отмечается, что на встрече собираются обсудить законопроекты весенней сессии, а также поставленные президентом России задачи на текущий год. Отмечается, что Мишустин и сенаторы рассмотрят развитие в стране экономики, национальных проектов и проблемы в регионах России.
— Пока планируется, что встреча председателя правительства РФ с руководством Совфеда состоится 24 февраля в здании Совета Федерации, — сообщил сенатор.
Тимченко отметил, что в предыдущий раз сенаторы Совфеда ездили в кабинет к Мишустину. На этот раз встреча пройдет в здании Совета Федерации. По словам Тимченко, вместе с приездом Мишустина в Совфеде ожидают прибытие вице-премьеров, сообщает РИА Новости.
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