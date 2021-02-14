Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у Новой Каледонии

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У группы островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Отмечается, что явление случилось рядом с Новой Каледонией, которая является заморской территорией Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 440 километрах к юго-востоку от населенного пункта Тадине. Уточняется, что в городке проживают порядка 7,5 тысячи человек.

Сейсмологи зарегистрировали очаг на глубине десяти километров. Угрозу цунами в регионе не объявляли, сообщает ТАСС.

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