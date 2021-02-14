Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у Новой Каледонии
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане у Новой Каледонии

Анастасия Волоснова

В мире

У группы островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Отмечается, что явление случилось рядом с Новой Каледонией, которая является заморской территорией Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 440 километрах к юго-востоку от населенного пункта Тадине. Уточняется, что в городке проживают порядка 7,5 тысячи человек.

Сейсмологи зарегистрировали очаг на глубине десяти километров. Угрозу цунами в регионе не объявляли, сообщает ТАСС.

Читайте также: Гвинее грозит эпидемия Эболы из-за семи подтвержденных случаев заражения вирусом

землетрясениеокеанцунами
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте