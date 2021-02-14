Сын Бари Алибасова объяснил, как его отец сломал ногу и попал в больницу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова подтвердил информацию о том, что его отец попал в больницу, повредив ногу. Уточняется, что инцидент произошел в Калининграде.

По словам Алибасова-младшего, его 73-летний отец сломал ногу, когда попытался подняться по пожарной лестнице. Отмечается, что Бари Алибасов перепутал проход, поскользнулся и упал. В настоящее время продюсер находится на операции, сообщил его сын.

— Открытый перелом у него. Посчитал, что пожарная лестница в помещении и обычная лестница — это одно и то же, — пояснил он.

Ранее стало известно, что продюсер переехал в Калининград, где вскоре попал в больницу со сломанной ногой, сообщает РЕН.ТВ.

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