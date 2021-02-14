Массовая гонка «Лыжня России» прошла в Москве

Москвичка Лада Маршанская (слева) поздравляет свою десятилетнюю дочь Алису. Девочка завоевала серебряную медаль в гонке среди детей. Несмотря на то что юная спортсменка катается на лыжах совсем недавно, она сумела прийти к финишу второй на дистанции один километр / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В столице завершилась массовая гонка «Лыжня России». Ее провели сразу на семи площадках. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на празднике и понаблюдала за спортсменами.

Одной из площадок массовой гонки стал парк «Красная Пресня». Москвичи пришли сюда не столько за победой, сколько за эмоциями. Гонка в самом разгаре. Дети до 10 лет бегут дистанцию один километр. Им нужно преодолеть два круга по трассе.

— Вперед! Обгоняй! — громко подбадривают юных спортсменов мамы-болельщицы.

Ребята финишировали. Даже те, кто отстал, — довольные и раскрасневшиеся от мороза.

— Я очень люблю зиму, особенно когда так снежно! — говорит Алиса Маршанская, которая пришла в гонке второй.

Юные спортсмены спешат на награждение. Его проводят после каждого забега. В павильоне шумно, весело, участники обмениваются впечатлениями. Под гром аплодисментов тройке лидеров вручают заслуженные грамоты и кубки.

Тем временем на лыжне борются за победу юноши от 13 до 15 лет. Впереди парень в красной куртке: на повороте падает, но тут же встает и продолжает гонку. Вот это воля к победе!

— Такой погоды Москва много лет не видела, — говорит директор Центра физической культуры и спорта Центрального административного округа Москвы Сергей Сергеев. — Пришлось менять расположение трассы. Утром увидели, в каком она состоянии после снегопада и поняли, что использовать ее сегодня не сможем. Расчистили новую. Спортсмены довольны! Я считаю, на «Лыжне России» поражений нет — все молодцы, все победители.

Среди мужчин от 18 до 59 лет лучший результат показывает Алексей Волков. А его дочка Варвара взяла серебро в своей категории.

— Мы долго готовились, Леша специально к гонке учил Варю кататься на лыжах, — рассказала мама девочки Наталья Волкова.

В парке «Красная Пресня» в гонке поучаствовали около 500 человек. На площадке строго соблюдались требования безопасности. Спортсмены и болельщики носили маски и перчатки в павильонах. А не допустить массового скопления людей в одном месте помогло разделение гонки на несколько забегов — от 1 до 5 километров в зависимости от категории.

Гонка «Лыжня России» включена в федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ее главная цель — увеличение количества россиян, занимающихся спортом, и пропаганда здорового образа жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Москомспорта, в столице спортом занимаются более 5000 человек. В Москве оборудовано 26 650 спортивных зон, в том числе 396 лыжных трасс общей протяженностью 613 километров. В Москве находится 86 крытых катков и 1380 открытых ледовых площадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Головатов, президент федерации лыжных гонок города Москвы:

— «Лыжня России» проводится с 1982 года. Отрадно, что эта традиция сохраняется. Зимние виды спорта все больше привлекают москвичей.

При этом инвентарь стал намного лучше. Лыжи — циклический вид спорта, который дает возможность всестороннего физического развития. Это на пользу двигательному аппарату, кровообращению и дыхательной системе. В пандемию укреплять здоровье особенно важно.

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