Покорить морозы и сугробы: как выбрать велосипед для поездок зимой

Инженер Антон Каштанов ездит на специальном электрическом велосипеде. У этой модели большие толстые шины и надежные тормоза, что позволяет ему хорошо передвигаться по снегу. Такому «железному коню» точно не страшны столичные морозы / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Все больше жителей столицы пересаживаются на велосипеды. Но возможно ли ездить на них зимой? Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, какого «железного коня» выбрать и как ухаживать за ним в морозы.

По мнению опытного мастера по велоремонту Михаила Красильникова, зимой можно ездить и на самом простом велосипеде, предназначенном для городских улиц. В нем может и не быть каких-то особых вспомогательных деталей. Однако стоит помнить о том, что от мороза резина и пластик теряют свою эластичность.

— Это значит, что, выезжая на обычном городском велосипеде зимой, придется учитывать, что его тормозной путь увеличивается. В морозы эффективность резиновых тормозных колодок по сравнению с летом падает на 50 процентов уже при температуре от двух-трех градусов ниже нуля, — рассказал Михаил Красильников.

Он добавил, что если же ваш двухколесный друг оборудован механическими дисковыми тормозами, то его тормозной путь будет еще длиннее, чем у простого городского велосипеда.

— Как устроены такие тормоза: они останавливают движение с помощью прижимающихся к ободу колеса колодок. Но от мороза трос, который приводит в движение этот механизм, растягивается. Это сильно замедляет торможение, — уточнил Михаил Красильников.

Еще один очень важный момент, который нужно учитывать при поездках зимой, — устойчивость велосипеда. Как правило, она снижается по сравнению с поездками летом.

Из-за таких нюансов езда на обычном велосипеде зимой — крайне сложное и непредсказуемое занятие. Так что этот вариант подходит скорее для опытных велосипедистов. Новичкам же следует обратить внимание на более навороченные модели.

Например, нужно выбрать велосипед со специальной зимней резиной на колесах. Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Однако начинающим велосипедистам, даже если они выбрали «железного коня» усовершенствованной комплектации, Михаил Красильников не рекомендует выезжать на проезжую часть во избежание травм и аварий.

Если бюджет позволяет, можно рассмотреть электрические велосипеды. Это самый лучший вариант для поездок по заснеженным столичным улицам. У такого транспорта толстые надежные шины пониженного давления и полный привод.

— На таком агрегате можно смело ездить по снегу. Каждое колесо у этой модели оборудовано электродвигателем, так что в зависимости от дорожного покрытия автоматика сама распределяет нужные усилия. А если этот велосипед еще и обработать специальной смазкой, то никакие морозы и сугробы ему не страшны, — рассказал инженер Антон Каштанов.

По его словам, электрические велосипеды требуют от человека соответствующей экипировки. В первую очередь это нужно для того, чтобы не замерзнуть. Ведь электрические велосипеды могут развивать скорость от 25 до 50 километров в час.

— Поэтому нужно надевать специальную одежду: шлем, перчатки, брюки из плотной ткани, велосипедную или мотокуртку, — добавил Антон Каштанов.

Однако и у использования электровелосипеда есть нюансы. Он оборудован батареей, которая нагревается во время езды. Поэтому, если вы хотите оставить велосипед на уличной парковке, батарею нужно обязательно занести в теплое помещение. Причем сначала ее нужно положить в плотно застегнутую сумку, чтобы она согревалась постепенно.

Зима может стать хорошей проверкой велосипеда на качество. По словам инженера и мастера по ремонту Павла Сучкова, только при определенных условиях у «железного коня» будет хороший накат (то, насколько хорошо сила велосипедиста переходит в пройденный путь. — «ВМ»). Во-первых, на нем должны быть установлены качественные амортизаторы. А вовторых, нужно хорошо смазывать втулки. Причем для этого лучше использовать специальные зимние составы на парафиновой основе.

— В магазинах часто продаются с виду очень навороченные велосипеды — у них и передняя вилка, и задняя подвеска с амортизатором. Но все это лишь имитация качества. На морозе это богатство встает колом и может просто развалиться от неровностей на дороге. И только фирменные детали выживут в таких условиях, — отметил Павел Сучков.

Он добавил, что во время морозов ездить на велосипеде по столице может быть вполне комфортно.

— Если на улице минусовая температура, а люди уже притоптали снег, то едешь как по грунту, — отметил Павел.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

— После зимней поездки велосипед нельзя сразу же заносить в теплое помещение. Это может привести к поломке деталей. Поэтому, чтобы уберечь свой велосипед «от травм», нужно дать ему некоторое время отстояться в коридоре или в «сенях».

— После каждой поездки нужно протирать велосипед сухой мягкой тканью. Важно следить, чтобы на раме и деталях не оставалось влаги и грязи.

— Нужно следить за состоянием цепи. Ее нужно обрабатывать сперва специальный жидкостью, удаляющей влагу, а затем необходимо нанести специальную морозоустойчивую смазку.

— Обязательно нужно следить за давлением в шинах. От мороза оно падает. Поэтому нужно регулярно подкачивать колеса велосипеда.

— Важно регулярно подтягивать все тросы. От низких температур они растягиваются и плохо функционируют. Особенно нужно следить за состоянием тормозного троса. От этого зависит безопасность поездки.

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