Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья будут работать в штатном режиме, несмотря на снегопад

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На этой неделе многие горнолыжные комплексы Москвы и Московского региона, включая самые популярные, будут работать в обычном режиме, несмотря на обещанные синоптиками трехдневные снегопады. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители данных учреждений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк спрогнозировала сильнейший снегопад в столице. Ожидается, что он начнется 12 февраля и завершится 14-го. За это время выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе подольского горнолыжного комплекса «Красная горка», склоны не будут закрываться, невзирая на серьезное ухудшение погодных условий.

— Не думаю, что будем закрываться. Какие-либо специальные меры вряд ли будут вводиться, — заявила представитель пресс-службы.

В горнолыжном клубе Леонида Тягачева, который находится в деревне Шуколово Дмитровского района Подмосковья, также не будут вводить особый режим работы или ограничения, несмотря на пугающие прогнозы метеорологов.

Не собирается вводить особый режим работы и спортивно-развлекательный парк «Яхрома», который находится в одноименном подмосковном городе на 46-м километре от МКАД по Дмитровскому шоссе.

— Мы соблюдаем все правила безопасности, снег даже сами делаем с помощью специальных пушек, так что кое-что в этом понимаем. Все будет работать в обычном режиме. Мы надеемся, что все будет хорошо, — заявило руководство учреждения.

В Яхроме по адресу улица Троицкая, дом № 1, находится еще один спортивный парк — «Волен» («Волен» + «Степаново»). По информации пресс-службы комплекса, на его территории регулярно работает разнообразная спецтехника, которая убирает площадки даже в оттепель.

— Мы работаем в обычном режиме, — подчеркнула представитель организации.

Помимо этого, пресс-служба спортивного парка «Сорочаны» (Московская область, Дмитровский район, деревня Курово) подтвердила «ВМ», что на фоне надвигающихся снегопадов учреждение не планирует закрываться или распространять особые меры, в том числе по части безопасности.

Наконец, спортивно-развлекательный комплекс «Воробьевы горы» (Москва, улица Косыгина, дом № 28) немного изменит режим работы в выходные. На сайте учреждения указано, что 13–14 февраля основной склон будет закрыт в связи с подготовкой и проведением этапа кубка России по горным лыжам.

Обильные осадки рискуют вызвать заторы на столичных дорогах, в связи с чем «ВМ» обратилась с запросом в управление ЦОДД по Москве. Пресс-служба ведомства ответила, что властям известно о прогнозах синоптиков. Эти и другие релевантные данные экспертов обрабатываются, чтобы оценить возможность введения дополнительных мер регулирования дорожного движения и дать горожанам рекомендации по поведению на дорогах в ближайшие дни.

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