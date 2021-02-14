Доверие людей к вакцине от коронавируса растет

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 14 февраля, член Общероссийской общественной организации «Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России» Парвиз Азизов рассказал «Вечерней Москве» о том, как проходил процедуру вакцинации против коронавируса и почему он решил привиться.

Первую прививку врач получил в конце января. Сделать укол решил в мобильном пункте, расположенном в Главном универмаге Москвы. Свой выбор объяснил тем, что это удобно: достаточно прийти туда без записи, принести с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и пройти короткий осмотр у бригады.

— Я работаю с пациентами, кто-то из них может быть бессимптомным носителем инфекции. Поэтому считаю, что я не вправе подвергать опасности не только себя, своих родных и людей, которые приходят ко мне на прием. Лучше защититься от опасной болезни с помощью прививки, — отмечает он.

По словам Азизова, если после первого этапа вакцинации в течение пары дней слегка болело место укола, то после второй инъекции никаких неприятных ощущений он не чувствовал.

— Все прошло без каких-либо признаков недомогания. Я свою работу не останавливаю, продолжаю принимать пациентов в двух клиниках — в центре города и в Южном Бутове, — говорит врач.

Вместе с ним на прививку пришла и супруга. Кстати, они вместе, посовещавшись, решили защититься от опасного вируса самым действенным на сегодняшний момент способом.

— «Спутник V» доказал свою эффективность. Подтвердить ее в моем случае помогут анализы на С-реактивный белок и антитела, которые будут получены через некоторое время после введения второй дозы вакцины, — объясняет аллерголог-иммунолог.

По словам Парвиза Азизова, у людей все больше растет доверие к российским разработкам вакцин от коронавируса. Большой плюс для горожан еще и в том, что получить прививку можно быстро и без лишних процедур, в том числе по сбору документов. Москвичи могут выбрать удобный мобильный пункт вакцинации, расположенный в одном из столичных торговых центров, либо записаться на прием в поликлинику на определенные дату и время.

По итогам вакцинации всем привившимся выдается сертификат с двумя отметками о пройденной прививке.

ВАЖНО

Кроме выездных прививочных бригад, работающих в торговых центрах, в столице работает более 100 стационарных пунктов на базе городских поликлиник. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, через мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационных киосках поликлиник.

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