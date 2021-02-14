Еще 104 российских военных выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 104 российских военнослужащих выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России в воскресенье, 14 февраля.

Среди гражданского персонала количество выздоровевших увеличилось до 4187 человек.

— За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 104 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 29 735 человек, — отметили в ведомстве.

За последние 24 часа в России зафиксировали 1798 военнослужащих с COVID-19. Отмечается, что еще 72 случая коронавируса были выявлены среди курсантов и слушателей вузов.

Госпитализированы в медицинские центры Минобороны России 699 человек. Они проходят лечение в 19 госпиталях сообщает РИА Новости.

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