Режим ЧС из-за коронавируса объявили в Чехии до 28 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Чехии объявили режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля из-за пандемии коронавируса. Данное решение приняли в правительстве страны по просьбе краевых руководителей.

Ранее парламент Чехии отказался продлевать в стране режим ЧС, который действовал с 5 октября 2020 года. За отклонение просьбы кабмина проголосовали 49 человек против 48.

Из-за отказа парламента правительство ввело режим ЧС по просьбе обеспокоенных ростом случаев COVID-19 руководителей краев. Законодательство Чехии предусматривает данную возможность.

Уточняется, что глава сената Милош Выстрчил оспаривает действие кабинета министров и краевых руководителей. Его поддерживают и другие специалисты, сообщает РИА Новости.

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